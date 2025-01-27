Нетаньяху назвал движение ХАМАС нацистским

сегодня в 17:00

Нетаньяху выступил с речью 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста. Он призвал страны бороться с антисемитизмом, где бы он ни проявлялся.

Также премьер-министр Израиля высказался про ХАМАС.

«ХАМАС — это новые нацисты, и мы намерены победить их», — заявил Нетаньяху.

Ранее Израиль и ХАМАС подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня на территории сектора Газа. В рамках него на первом этапе сделки палестинская группировка согласилась освободить 33 израильских заложника.