Нетаньяху назвал движение ХАМАС нацистским
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал представителей палестинского движения ХАМАС «новыми нацистами», которых еврейское государство «намерено победить», сообщает РИА Новости.
Нетаньяху выступил с речью 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста. Он призвал страны бороться с антисемитизмом, где бы он ни проявлялся.
Также премьер-министр Израиля высказался про ХАМАС.
«ХАМАС — это новые нацисты, и мы намерены победить их», — заявил Нетаньяху.
Ранее Израиль и ХАМАС подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня на территории сектора Газа. В рамках него на первом этапе сделки палестинская группировка согласилась освободить 33 израильских заложника.