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В Торопце объявили частичную эвакуацию после атаки БПЛА

Силы ПВО отражают массовую атаку беспилотников в Торопце Тверской области, принято решение частично эвакуировать население из мест, где работает противовоздушная оборона и тушат пожар, сообщает правительство региона в Telegram-канале .

«ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом Проводятся необходимые мероприятия. Ситуация находится на контроле», — говорится в сообщении.

Ночью в Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар.