В торговых павильонах в Сергиевом Посаде произошел пожар
В Сергиев Посаде горят торговые павильоны на рынке по улице 1-я Рыбная. Огонь охватил 3 тыс. квадратов, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Тушение осложняет высокая пожарная загрузка», — говорится в сообщении.
В ликвидации пожара участвуют 57 специалистов и 18 единиц техники.
Причины пожара уточняются. О пострадавших не сообщается.
Ранее в селе Сунтар Сунтарского района Республики Саха (Якутия) в двухэтажном жилом доме случился пожар. Погибли пять человек, среди которых трое несовершеннолетних.
