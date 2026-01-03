сегодня в 04:01

В торговых павильонах в Сергиевом Посаде произошел пожар

В Сергиев Посаде горят торговые павильоны на рынке по улице 1-я Рыбная. Огонь охватил 3 тыс. квадратов, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Тушение осложняет высокая пожарная загрузка», — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара участвуют 57 специалистов и 18 единиц техники.

Причины пожара уточняются. О пострадавших не сообщается.

Ранее в селе Сунтар Сунтарского района Республики Саха (Якутия) в двухэтажном жилом доме случился пожар. Погибли пять человек, среди которых трое несовершеннолетних.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.