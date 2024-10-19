В Тюмени загорелся центр социальной адаптации и ресоциализации

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МЧС РФ: 77 человек спасены из горящего центра ресоциализации в Тюмени

На Коммунистической улице в Тюмени начался пожар на территории двухэтажного центра ресоциализации и соцадаптации. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В здании появился густой дым. Спасателям МЧС РФ удалось спасти 77 человек. Шестерых из них отправили в больницу.

Спасенных обогрели и расположили в пункте временного размещения. Пожар потушили 42 сотрудника и 12 единиц спецтехники. Возгорание было на площади 25 «квадратов».

Ранее в Кирсанове Тамбовской области произошел взрыв газа. Но открытое горение ликвидировали сотрудники МЧС РФ.