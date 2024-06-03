В Тюмени неизвестный мужчина пытался поджечь храм на глазах у очевидцев

сегодня в 20:44

Неизвестный мужчина попытался поджечь храм Дмитрия Донского в Тюмени. Для этого он использовал коктейли Молотова, сообщает Baza .

За происходящим наблюдали изумленные очевидцы. Мужчины подошел ко входу в храм с пакетом, откуда неожиданно достал коктейли Молотова.

Хулиган кинул несколько бутылок с зажигательной смесью у входа в храм. На опубликованных в Сети кадрах видно, как горит пандус. Возгорание смогли потушить до приезда пожарных.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 36-летнего бизнесмена Юрия Жидкова. В 2010 году он убил участника телешоу «Дом-2» Андрея Кадетова, а теперь мужчину будут судить за поджог стриптиз-клуба.