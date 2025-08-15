В Тбилиси россиянку с собакой покусали местные бездомные псы

В Тбилиси бродячие собаки покусали стюардессу из России. Она приехала в Грузию в отпуск вместе с мужем и собакой Чупой, сообщает Инфо24 .

Два дня назад вечером девушка вышла погулять в районе ЖК, где снимала квартиру. В какой-то момент она услышала агрессивный лай и решила поднять на руки своего питомца, чтобы защитить.

После чего на стюардессу сзади набросились две бесхозные собаки. Одному из животных удалось укусить россиянку за спину. К счастью, девушка смогла забежать в здание и скрыться от собак. После инцидента ей пришлось срочно искать больницу, чтобы сделать прививку от бешенства.

Местные жители говорят о том, что такие нападения происходят не впервые. Данные собаки уже не раз кидались на других животных, но администрация пока никак не решает ситуацию.