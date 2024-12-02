В Тбилиси начали разгонять участников беспорядков

Полиция начала зачищать Тбилиси от протестующих с коктейлями Молотова

Полиция начала зачищать Тбилиси от участников акций протеста с коктейлями Молотова и пиротехникой, пишет RT .

Полиция начала применять против манифестантов водомёты. Демонстрантов оттеснили от здания парламента на улицы.

«Провокаторы в Тбилиси массово используют пиротехнику против силовиков, закидывают их дымовыми шашками и камнями», — сказано в сообщении.

Ранее власти республики обратились с призывом убрать из мест акций детей.