В Тбилиси начали разгонять участников беспорядков
Полиция начала зачищать Тбилиси от протестующих с коктейлями Молотова
Полиция начала зачищать Тбилиси от участников акций протеста с коктейлями Молотова и пиротехникой, пишет RT.
Полиция начала применять против манифестантов водомёты. Демонстрантов оттеснили от здания парламента на улицы.
«Провокаторы в Тбилиси массово используют пиротехнику против силовиков, закидывают их дымовыми шашками и камнями», — сказано в сообщении.
Ранее власти республики обратились с призывом убрать из мест акций детей.