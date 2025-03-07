В Татарстане школьная учительница зарезала пьяного друга

Учительница вместе с 38-летним другом находились в квартире на улице Лесная. Между ними произошла ссора, в ходе которой женщина взяла нож и нанесла оппоненту удары в спину и грудь. Мужчина скончался на месте.

Убитый был ранее судим, нигде не работал. Женщина является преподавателем химии и биологии в местной школе. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее на обочине трассы М-5 Москва — Челябинск в Рязанской области обнаружили трупы двух мужчин с колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали. Им оказался 46-летний военнослужащий, совершивший преступление в первый день отпуска.