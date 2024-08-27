В Татарстане 11-летний школьник съел шаурму и умер
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11-летний школьник из Тетюшского района Татарстана попробовал шаурму, после чего ему стало плохо. Мальчик умер в больнице, сообщает KazanFirst.
На выходных школьник купил шаурму в одном из заведений общественного питания города. Вскоре после этого ему стало плохо.
Мальчик пожаловался на недомогание родителям. Те вызвали скорую помощь.
Школьника доставили в детскую республиканскую клиническую больницу. Через некоторое время он умер.
Следствие разбирается в обстоятельствах и причинах смерти мальчика.