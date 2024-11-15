В Тамбовской области прохожие отбили мужчину от напавшего соседа с косой

В Тамбовской области прохожие отбили мужчину от соседа с косой. Нападавший предстанет перед судом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ГСУ СК России по региону.

Согласно данным следствия, пьяный 49-летний житель одного из сел напал на соседа с косой после бытового конфликта. Нападавший сбил своего оппонента с ног и избивал его ногами и руками. Пострадавшего спасли прохожие, которым удалось отбить мужчину от односельчанина.

В ходе допроса выяснилось, что задержанный был неоднократно судим за различные преступления. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения.

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