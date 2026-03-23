В Таиланде нашли тело россиянина с предсмертной запиской в кармане

В тайской провинции Районг обнаружено тело гражданина РФ. В кармане погибшего была найдена предсмертная записка, в которой указан пароль от сейфа с деньгами и даны инструкции, как поступить с ним, сообщает РИА Новости .

Как рассказала лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор паблика «Паттайя от А до Я» в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева, в кармане Вадима Л. 1984 года рождения нашли транную предсмертную записку на русском языке.

«Если вы нашли мое тело, приношу свои извинения за неудобства. В сейфе лежат 200 долларов и 10 000 бат. Лагуна Бич ресорт 2 — 734. Прошу, развейте кремированный прах мой в красивом чистом и по возможности святом месте. Всех люблю и обнимаю <…> И подпись», — говорится в предсмертной записке.

Волонтер добавила, что друзья характеризуют Вадима как доброго и позитивного парня, который не употреблял наркотики, а любил шахматы и нарды.

