Разговаривал сам с собой: в Таиланде нашли голого русского деда

В Таиланде ищут родственников 70-летнего россиянина с деменцией. Удалось установить, что пожилой мужчина из Екатеринбурга, сообщает Telegram-канал «Паттайя от А до Я» .

Нашедшим дедушку удалось выяснить, что он 1956 года рождения, ранее жил в Екатеринбурге. В местной больнице пациента осмотрел русскоговорящий психиатр из спецклиники Пхукета, врач поставил ему диагноз — деменция второй степени.

Дедушка пришел на крыльцо приемного покоя полностью раздетым. Также он разговаривал сам с собой, поэтому и попал на больничную койку.

Очевидцы просят группы из Екатеринбурга распространить информацию о дедушке, хотят найти его родственников. Сам пациент не может ни заплатить за лечение, ни долететь домой.

