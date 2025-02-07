В Таиланде ищут пропавшего россиянина

Мужчина не выходит на связь с 1 февраля, указано в сообщении.

Россиянин работал с стране удаленно и собирался переехать из Паттайи в Бангкок, однако в арендованную квартиру он не прибыл.

До этого он провел время со своей матерью, проводил ее на самолет до Пекина и пропал.

Ранее в Таиланде женщина утонула, когда спасала своего внука.