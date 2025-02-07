В Таиланде ищут пропавшего россиянина
В Бангкоке пропал российский веб-дизайнер
В Бангкоке пропал 24-летний российский веб-дизайнер Александр Соголаев, сообщает РИА Новости.
Мужчина не выходит на связь с 1 февраля, указано в сообщении.
Россиянин работал с стране удаленно и собирался переехать из Паттайи в Бангкок, однако в арендованную квартиру он не прибыл.
До этого он провел время со своей матерью, проводил ее на самолет до Пекина и пропал.
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