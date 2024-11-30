В Таиланде бабушка спасла тонущего внука ценой собственной жизни

В Таиланде пожилая женщина была объявлена пропавшей без вести после того, как спасла своего четырехлетнего внука, который чуть не утонул, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Thaiger.

Инцидент произошел 26 ноября в провинции Пхатталунг, где недавно произошло сильное наводнение. В вечернее время бабушка и внук вышли, чтобы прогуляться и фотографировали последствия стихии. Они поскользнулись, упали в канал и начали звать на помощь.

На крики прибежал отец мальчика и увидел, как поток воды уносит родственников. Бабушка успела подтолкнуть внука в сторону отца и мужчина смог вытащить тонущего сына, однако пожилая женщина не смогла противостоять сильному течению.

Поисковики не теряют надежды, что бабушку еще можно найти.

Ранее в Таиланде, несмотря на бушующие наводнения, российская туристка решила посидеть на камнях, которые расположены на пляже. Оттуда девушку смыло сильнейшей волной.