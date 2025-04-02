сегодня в 00:17

В Таганроге ввели режим ЧС после атаки дронов ВСУ

Режим ЧС введен в Таганроге после атаки дронов ВСУ, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

Утром муниципальная комиссия начнет обследование и установление ущерба.

Также Слюсарь отметил, что из пострадавшего многоэтажного дома эвакуировали 85 жителей, дом от коммуникаций не отключен. По оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали.

Ранее в небе над Таганрогом Ростовской области раздались несколько взрывов, вызванных, по предварительной информации, срабатыванием системы ПВО.

Два жителя получили ранения в результате атаки украинских дронов в Таганроге.