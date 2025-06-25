В Таганроге локализован пожар после падения обломков БПЛА на стадион

Пожар после падения обломков беспилотника в районе спортивного комплекса в Таганроге в Ростовской области локализован, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале .

В результате падения также повреждены стеклопакеты в школе номер 28 и в двух жилых домах на улице Трудовых Резервов. По словам главы города, пострадавшим окажут помощь в остеклении окон.

В результате падения БПЛА в Таганроге на стадионе «Форт Арена» начался пожар на кровле площадью 30 метров, разрушена стена, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, БПЛА сбиты в Таганроге, Азове и Родионово-Несветайском районе.