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В Таганроге и Новобессергеновке упали обломки беспилотника

В Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области упали обломки БПЛА. В результате никто не пострадал, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

Он отметил, что оказались разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждения получили машины.

«К счастью, раненых и возгораний на земле нет», — сообщил врио губернатора.

Ранее в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области были уничтожены украинские беспилотники Вооруженных сил Украины.