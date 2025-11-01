В суд Москвы поступил иск к Алексу Лесли об ограничении в родительских правах

Против скандального «секс-гуру» Алекса Лесли (Александра Кириллова) подали иск в суд Москвы об ограничении родительских прав, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

Иск подан Степашиной А. Г. Он поступил в Коптевский районный суд Москвы. Судебное заседание по данному вопросу намечено на 10 ноября.

Ранее на Кириллова было возбуждено уголовное дело по обвинению в склонении к изнасилованию. Он объявлен в розыск, а его курсы, посвященные техникам знакомств и навыкам соблазнения, запрещены к распространению в России.

По данным РБК, Степашина подавала на Кириллова несколько исков с 2017 года. Так, в 2021 году она уже требовала лишить его родительских прав.

