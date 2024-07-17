В столице Украины прогремели взрывы

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В среду вечером в столице Украины слышны взрывы. В городе работает система противовоздушной обороны, сообщает украинское издание «Страна» .

По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели на левом берегу города.

Согласно данным официального ресурса оповещения населения, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. При этом сирена не утихает в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее стало известно, что высокопоставленные украинские офицеры погибли при ракетном ударе по командному пункту СБУ в Киеве.