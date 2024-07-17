В столице Украины прогремели взрывы
«Страна»: взрывы прогремели в Киеве
В среду вечером в столице Украины слышны взрывы. В городе работает система противовоздушной обороны, сообщает украинское издание «Страна».
По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели на левом берегу города.
Согласно данным официального ресурса оповещения населения, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. При этом сирена не утихает в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Ранее стало известно, что высокопоставленные украинские офицеры погибли при ракетном ударе по командному пункту СБУ в Киеве.