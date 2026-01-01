В столице тушат пожар в частном доме на Синельниковской улице

сегодня в 23:01

МЧС: в Москве тушат пожар в частном секторе

Возгорание произошло в одноэтажном деревянном жилом доме на улице Синельникова в Москве, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

Жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться до момента прибытия аварийно-спасательных служб, что позволило избежать человеческих жертв. Пожарно-спасательные подразделения борются с огнем..

Ранее сообщалось, что в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы продолжаются работы по ликвидации крупного пожара, вспыхнувшего в частном секторе рядом с железнодорожными путями. Очевидцы сообщали об угрозе распространения огня на близлежащий кирпичный завод.

