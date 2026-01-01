В Южном Бутово полыхает частный сектор: есть угроза заводу

сегодня в 22:12

Крупный пожар вспыхнул в частном секторе на юго-западе Москвы, в районе Южное Бутово. Как сообщают очевидцы в Telegram-канале «Осторожно, Москва» , возгорание произошло рядом с железнодорожными путями.

На опубликованных кадрах виден густой столб черного дыма, запах гари, по словам местных жителей, распространился на соседние улицы.

Особую опасность, по предварительным данным, представляет близость к эпицентру пожара завода по производству кирпича. Существуют опасения, что огонь может перекинуться на его территорию, что приведет к значительному увеличению масштабов ЧП.

На данный момент информация о возможных пострадавших, причинах возгорания и точной площади пожара уточняется.

