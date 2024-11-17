В столице Молдавии произошла массовая драка

Как сообщила пресс-секретарь генерального инспектората полиции (ГИП) МВД республики Кристина Талпэ, молодые люди ввязались в конфликт, в ходе которого наносили друг другу удары руками и ногами.

Отмечается, что предполагаемый инициатор конфликта задержан.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что участники акции протеста в Сухуме вышли на улицу и столкнулись с правоохранителями у здания парламента республики. Люди выступают против ратификации договора с Россией об инвестициях.