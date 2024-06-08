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В Ставрополье две женщины забили мужчину до смерти за отказ от секса втроем

В Ставропольском крае две женщины напали и до смерти избили 63-летнего мужчину. Причиной нападения стал отказ от группового секса, сообщает группа «Это Ростов! Новости» в соцсети «Вконтакте».

26 мая две женщины 29 и 37 лет выпивали с 63-летним мужчиной на кладбище в Михайловске. Одна из собутыльниц под градусом предложила мужчине заняться сексом втроем, однако получила отказ.

Возмущенные отказом женщины набросились на мужчину и до смерти избили его ногами. Затем перетащили тело в лесополосу и спрятали в яму. Вскоре правоохранительные органы задержали подозреваемых.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следователи предъявили фигурантам дела обвинение. Суд избрал женщинам меру пресечения в виде ареста до 1 августа текущего года. Расследование уголовного дела продолжается.