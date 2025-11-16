В Стамбуле при обвале грунта на строящейся станции метро погиб рабочий
В результате обвала грунта на строящейся станции метро в Стамбуле погиб рабочий, сообщает РИА Новости.
Обвал грунта произошел 15 ноября в центре Стамбула на строящейся станции метро «Кабаташ». После происшествия трое человек смогли выбраться самостоятельно, а двух забрали экстренные службы.
«Один из госпитализированных после обвала грунта рабочих скончался в больнице», — сообщил директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер.
Ранее в одном из районов Стамбула произошел взрыв. В результате происшествия пострадал человек.
