сегодня в 04:21

В Стамбуле при обвале грунта на строящейся станции метро погиб рабочий

В результате обвала грунта на строящейся станции метро в Стамбуле погиб рабочий, сообщает РИА Новости .

Обвал грунта произошел 15 ноября в центре Стамбула на строящейся станции метро «Кабаташ». После происшествия трое человек смогли выбраться самостоятельно, а двух забрали экстренные службы.

«Один из госпитализированных после обвала грунта рабочих скончался в больнице», — сообщил директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер.

Ранее в одном из районов Стамбула произошел взрыв. В результате происшествия пострадал человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.