В одном из районов Стамбула произошел взрыв

Происшествия

В одном из районов Стамбула произошел взрыв. В результате происшествия пострадал человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Takvim.

По предварительной информации, причиной взрыва в районе Кагытхан могла стать утечка газа.

На место происшествия прибыло большое количество пожарных и спасательных бригад.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Магнитогорске на видео попал момент взрыва газового баллона в «Газели», которая столкнулась с бордюром.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.