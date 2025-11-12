В одном из районов Стамбула произошел взрыв
В одном из районов Стамбула произошел взрыв. В результате происшествия пострадал человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Takvim.
По предварительной информации, причиной взрыва в районе Кагытхан могла стать утечка газа.
На место происшествия прибыло большое количество пожарных и спасательных бригад.
Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее в Магнитогорске на видео попал момент взрыва газового баллона в «Газели», которая столкнулась с бордюром.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.