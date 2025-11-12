сегодня в 18:02

Газовый баллон взорвался в «Газели» после удара авто об бордюр

В Магнитогорске на видео попал момент взрыва газового баллона в «Газели», которая столкнулась с бордюром. Сначала от удара транспорта поднялось облако пыли, затем его сменила огненная стена, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как случайный прохожий заходил в здание, а в это же время грузовой автомобиль начинал входить в поворот, но в итоге наехал на бордюр, который и спровоцировал взрыв.

Мужчине, который за секунду до происшествия успел зайти в здание, повезло. То место, где он проходил, оказалось полностью охвачено пламенем.

Происшествие случилось на улице Автомобилистов. «Газелью» управлял 36-летний водитель, который допустил столкновение транспорта с бетонным бордюром.

Автомобиль мгновенно охватило пламенем, которое перекинулось на соседнюю Lada Kalina, рекламные щиты и часть близлежащего здания. Сведения о пострадавших отсутствуют.

В результате происшествия транспортное средство полностью уничтожено огнем. Водитель чудом выжил. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.