В США задержали россиянина по подозрению в незаконном вывозе электроники

Россиянина Постового арестовали в США за нарушение закона об экспорте

Гражданин России Денис Постовой арестован в американском городе Сарасота по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники в военных целях, пишет ТАСС со ссылкой на Минюст США.

Денис Постовой жил в Сарасоте. Его арестовали во вторник за нарушение американского закона о реформе экспортного контроля, сказано в публикации.

По данным обвинения, 44-летний мужчина мог вывозить в Россию технологии двойного назначения для использования военными в конфликте на Украине.

Суд примет решение о дальнейшем пребывании Постового под стражей 19 сентября.

Ранее сообщалось, что в местах заключения в странах Запада могут находится до 120 российских граждан.