В США сгорел знаменитый отель Morrison Hotel

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В США здание отеля Morrison Hotel, которое изображено на обложке одноименного альбома рок-группы The Doors, было повреждено в результате пожара, сообщает РИА Новости .

Возгорание началось 27 декабря. К отелю подъехали сотни пожарных. Огонь удалось потушить за два часа.

Здание, в котором располагается отель, было построено еще в 1914 году в Лос-Анджелесе. А знаменитую фотографию, которую поместили на обложку альбома The Doors, сделали в 1969 году. Сам альбом рок-группы вышел в 1970 году.

Последние 15 лет отелем не пользовались по назначению. Там жили бездомные и сквоттеры.

Ранее автозавод Haval загорелся в Тульской области. Из здания были эвакуированы более 500 человек.