Автозавод Haval загорелся в Тульской области

Возгорание произошло на заводе китайского автомобильного бренда Haval, расположенного в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. В результате ЧП пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в среду около 18:00. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на вызов спустя несколько минут. В ходе осмотра выяснилось, что в помещении одного из цехов загорелись картонные коробки. Из-здания были эвакуированы более 500 человек.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара.

Бренд Haval принадлежит китайскому автоконцерну Great Wall. В июне 2019 года в Тульской области начал работу завод Haval, производственная мощность которого достигает 150 тыс. машин в год. Сегодня на предприятии выпускаются 5 моделей автомобилей под китайским брендом.