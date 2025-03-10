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В США самолет упал на парковку

Небольшой самолет разбился в округе Ланкастер, штат Пенсильвания, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Самолет потерпел крушение рядом с домом престарелых.

На борту одномоторного самолета Beechcraft Bonanza находились 5 человек.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Известно, что самолет вылетел из аэропорта Ланкастера в 15.26 по местному времени.

Ранее в США чуть не произошло столкновения пассажирского самолета американской авиакомпании Southwest Airlines с частным самолетом.