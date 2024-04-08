В США самолет с оторвавшейся обшивкой двигателя провел в воздухе около получаса
Boeing в США пришлось экстренно посадить из-за оторвавшейся обшивки двигателя
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У Boeing 737-800, следовавшего из Денвера в Хьюстон, оторвалась обшивка двигателя. Во время полета она начала бить по крылу, сообщает SHOT.
Экипаж объявил о ЧП на высоте 3 140 м — оторвалась часть капота и обшивки двигателя. На борту находилось 135 пассажиров.
Самолет экстренно развернули через 25 минут после взлета. После приземления в аэропорту вылета Boeing отбуксировали на перрон, всех пассажиров и 6 членов экипажа высадили.
В результате произошедшего пострадавших нет. Через несколько часов пассажиры вылетели в Хьюстон, но на другом самолете.
Расследование ЧП ведет Федеральная авиационная служба.