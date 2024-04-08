В США самолет с оторвавшейся обшивкой двигателя провел в воздухе около получаса

У Boeing 737-800, следовавшего из Денвера в Хьюстон, оторвалась обшивка двигателя. Во время полета она начала бить по крылу, сообщает SHOT .

Экипаж объявил о ЧП на высоте 3 140 м — оторвалась часть капота и обшивки двигателя. На борту находилось 135 пассажиров.

Самолет экстренно развернули через 25 минут после взлета. После приземления в аэропорту вылета Boeing отбуксировали на перрон, всех пассажиров и 6 членов экипажа высадили.

В результате произошедшего пострадавших нет. Через несколько часов пассажиры вылетели в Хьюстон, но на другом самолете.

Расследование ЧП ведет Федеральная авиационная служба.