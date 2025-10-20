В США самолет экстренно приземлился после столкновения с неизвестным объектом

Самолет американской авиакомпании United Airlines экстренно приземлился после столкновения с неизвестным объектом на высоте 11 км в ходе выполнения рейса из Денвера в Лос-Анджелес, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

«Рейсу United 1093 из Денвера в Лос-Анджелес в четверг пришлось совершить аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное судно находилось на высоте почти 11 км, когда в лобовое стекло врезался неизвестный объект. От удара стекло оказалось сильно повреждено, а командир самолета получил осколочные ранения руки.

Некоторые интернет-обозреватели предположили, что удар мог произойти из-за столкновения с космическим мусором или даже с метеоритом.

Ранее лобовое стекло пассажирского самолета Boeing 737 MAX разбилось вдребезги прямо во время полета.

