В США разился истребитель ВВС США F-16C
Истребитель ВВС США F-16C разбился во время учебного полета в Калифорнии
Самолет из эскадрильи «Тандерберд» потерпел крушение недалеко от аэропорта Трона на границе округов Сан-Бернардино и Иньо в США, сообщает газета «Известия».
Пилот успешно катапультировался и находится в стабильном состоянии.
На месте падения возник пожар, однако, по данным пожарных, угрозы для растительности и животных нет.
Авария произошла менее чем через две недели после крушения истребителя Tejas на авиашоу в Дубае 21 ноября.
