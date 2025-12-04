В США разился истребитель ВВС США F-16C

сегодня в 04:48

Истребитель ВВС США F-16C разбился во время учебного полета в Калифорнии

Самолет из эскадрильи «Тандерберд» потерпел крушение недалеко от аэропорта Трона на границе округов Сан-Бернардино и Иньо в США, сообщает газета «Известия» .

Пилот успешно катапультировался и находится в стабильном состоянии.

На месте падения возник пожар, однако, по данным пожарных, угрозы для растительности и животных нет.

Авария произошла менее чем через две недели после крушения истребителя Tejas на авиашоу в Дубае 21 ноября.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.