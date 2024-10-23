В США произошла вспышка отравлений после приема пищи в McDonald’s

Один человек умер, около 50-ти госпитализированы из-за инфицированных неизвестным возбудителем «Роял чизбургеров» из сети McDonald’s в десяти штатах США, пишет «КоммерсантЪ» .

Погибший — пенсионер из штата Колорадо. Среди отправленных в больницы — один ребенок, он находится в тяжелом состоянии.

Отравления зафиксированы в десяти штатах. По данным Минздрава США, все пострадавшие заказывали в McDonald 's «Роял чизбургер».

Как указывает Associated Press, возбудитель болезни мог находиться в луке и говяжьих котлетах.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп готовил еду для посетителей в одном из заведений McDonald 's.