В американскую предвыборную гонку вступил ресторан фастфуда McDonald’s. Кандидат в президенты США Дональд Трамп 20 октября пришел в одно из кафе сети и приготовил картофель фри, сообщает РБК со ссылкой на материал CNN.

Камала Харрис, баллотирующаяся на должность от демократической партии, заявляла, что раньше работала в McDonald’s поваром и готовила картофель фри. Трампа при этом обвиняли в том, что он родился в богатой семье.

Придя в McDonald’s, кандидат в президенты пытался посеять сомнения у избирателей относительно того, что Харрис «работала» в сети фастфуда, говорится в статье.

Ранее Трамп говорил, что президент Украины Владимир Зеленский виноват в конфликте Киева и Москвы. Он не должен был позволить ему начаться.