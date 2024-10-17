Трамп назвал виновного в конфликте Украины и России

Экс-президент США и кандидат на высшую должность в стране Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в развязывании конфликта на Украине, сообщает RT.

«Но он никогда не должен был позволить этой войне начаться», — заявил бывший американский лидер во время интервью.

Трамп в очередной раз указал на взаимодействие Киева и Белого дома в финансировании ВСУ.

«Каждый раз, когда он появляется, мы даём ему $100 млрд. Кто ещё в истории получал такие деньги?» — сказал кандидат в президенты от Республиканской партии.

Ранее Зеленский потребовал от западных стран сформировать военные бригады и заменить служащих ВСУ на поле боя.