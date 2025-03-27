В США полицейские обвинили начальника в преследовании и рассылке секс-игрушек

Офицеры обвинили начальника отдела полиции в американском Нью-Джерси в превращении департамента в «зверинец». Он присылал сотрудникам секс-игрушки, испражнялся на пол перед подчиненными и подсыпал «Виагру» в кофе, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

На начальника Роберта Фарли пожаловались пятеро полицейских из Северного Бергена.

«Фарли создал на рабочем месте атмосферу, характеризующуюся неподобающим поведением и так называемыми „розыгрышами“, которые унижают, деморализуют и преследуют жертв», — заявил один из пострадавших офицеров, лейтенант Алекс Гусман.

По словам пострадавших, Фарли также подсыпал в кофе рецептурные препараты, заставлял офицеров делать домашнее задание его дочери, брил тело прямо над рабочими местами подчиненных и оставил фекалии на полу в ванной, а одному из полицейских воткнул в пенис иглу для подкожных инъекций.

При этом на возмущения сотрудников Роберт Фарли отвечает, что они «не умеют воспринимать шутки».

Фарли возглавил полицейское управление Северного Бергена в феврале прошлого года. Под его подчинением находятся 140 офицеров, которые патрулируют территорию с населением почти 60 тыс. человек.

Ранее газета New York Post писала, что в полиции Нью-Йорка начались массовые чистки после секс-скандала с главой департамента.