В США пес случайно поджег дом во время поедания пауэрбанка

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В штате Оклахома собака прогрызла пауэрбанк и спровоцировала пожар в доме

В штате Оклахома, США, хозяева оставили домашних собак без присмотра в частном доме. В это время один из псов начал жевать пауэрбанк, после чего устройство вспыхнуло огнем, сообщает АБН24 .

Историю рассказали местные пожарные, также видео из квартиры появилось в Сети. Оказалось, что один из питомцев нашел зарядный аккумулятор и решил его поесть.

В один миг пауэрбанк начал искриться, и пес его бросил. Горящее устройство упало на матрац, в результате чего вспыхнул пожар.

Вскоре комнату окутал дым, а питомцы выбежали из комнаты. Позже псы вернулись, что оценить масштаб своей неудачи, но вновь оперативно убежали.

Из отчета пожарной бригады следует, что в результате пожара дом серьезно пострадал.

Американские спасатели посоветовали людям не оставлять такого рода технику без присмотра, а также контролировать поведение домашних животных.