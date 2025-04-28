В США пассажирка разделась догола в самолете и испражнилась на сиденье Происшествия сегодня в 20:01

В Соединенных Штатах пассажирка авиакомпании Southwest Airlines во время рейса догола разделась в самолете и испражнилась на сиденье, сообщает американский телеканал NBC.

Инцидент произошел в апреле на внутреннем рейсе из Филадельфии в Чикаго. Приземлившийся в чикагском аэропорту борт встретили сотрудники правоохранительных органов, которые задержали неадекватную пассажирку. Канал уточнил, что руководство авиакомпании было вынуждено временно вывести самолет из эксплуатации для проведения в салоне генеральной уборки. Ранее в аэропорту Волгограда экстренно приземлился самолет авиакомпании «Победа» рейса Шереметьево — Магас (столица Ингушетии) из-за смерти пассажира на борту.