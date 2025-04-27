В Волгограде приземлился самолет с мертвым пассажиром

ЧП произошло в воскресенье на высоте 11 тыс. м. Экипаж лайнера объявил сигнал срочности PAN, рассказал о больном пассажире на борту. В самолете мужчина 60–65 лет потерял сознание.

Командира лайнера принял решение следовать на незапланированный запасной аэродром в Волгограде.

Экипаж запросил реанимацию. Врачи сразу поднялись на борт, но только зафиксировали смерть мужчины.

«На рейсе DP6903 Москва (Шереметьево) — Магас, по предварительным данным, во время полета у одного из клиентов резко ухудшилось состояние здоровья, после чего он потерял сознание», — рассказали в «Победе».