В США озвучили версию потери Украиной истребителя F-16

Первый сбитый F-16 ВВС Украины мог быть уничтожен обломками сбитой ракеты, пишет Газета.ру .

По версии американского издание Breaking Defence, F-16 сбил российскую ракету и врезался в ее обломки.

«Эти фрагменты могли нанести повреждения летательному аппарату. Эта версия становится одной из наиболее убедительных», — указано в публикации.

Эксперты издания напомнили, что украинские ВВС при похожих обстоятельствах уже лишились четырех военных самолетов советского производства.

Ранее на Украине выдвигали версию, что F-16 был сбит собственной ПВО из зенитно-ракетного комплекса Patriot.