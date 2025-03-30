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В США легкомоторный самолет рухнул на жилой дом и взорвался

Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом и взорвался в американской Миннесоте. В результате происшествия пилот и пассажиры погибли, сообщает SHOT .

Авиакатастрофа произошла в городе Бруклин-Парк.

Турбированный легкомоторный самолет потерпел крушение в оживленном районе. Отмечается, что в этом момент в доме людей не было. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Известно, что воздушное судно вылетело из международного аэропорта Де-Мойн в Айове и направлялось в округ Анока-Блейн в Миннеаполисе.

Ранее сообщалось, что В Вологодской области на трассе А-114 «Вологда — Новая Ладога» экстренную посадку совершил легкомоторный самолет Л-4 и спровоцировал небольшой затор.