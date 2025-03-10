В США четырехлетний мальчик вызвал полицию, так как мать съела мороженое

В Соединенных Штатах возмущенный четырехлетний ребенок обратился в полицию с просьбой арестовать маму, которая съела его мороженое, сообщает Газета.ru .

Инцидент произошел 8 марта в городе Маунт-Плезант штата Висконсин. В полицейское управление позвонил ребенок, который заявил, что «мама плохо себя ведет» и попросил «посадить маму за решетку».

При этом сотрудникам полиции не удалось выяснить у мальчика, по какой причине ее надо арестовать. Ребенок лишь просил приехать и забрать маму. Затем телефонную трубку взяла мама ребенка.

«Думаю, что он звонит в „911“, потому что я съела его мороженое», — поделилась американка вероятной причиной расстройства сына.

Для обеспечения безопасности ребенка сотрудники правоохранительных органов прибыли по месту жительства семьи. Однако при появлении полицейских мальчик изменил свое решение и отказался отдавать мать в руки правосудия. На следующий день блюстители порядка вновь посетили семью и вручили ребенку мороженое.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали мать и ребенка за поездку вдвоем на самокате в Москве. Возмущенные прохожие окружили полицейскую машину.