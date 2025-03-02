Мать и ребенка задержали за поездку вдвоем на самокате в Москве

Около ТЦ «Праздник» на Тушинской улице в столице женщину с ребенком задержали полицейские якобы из-за поездки вдвоем на одном самокате, сообщает «Осторожно, Москва» .

Женщина не хотела садиться в служебную машину полиции, она сопротивлялась. Тогда задержанную силой затолкнули в авто. Затем посадили туда и плачущую девочку.

После этого машину окружили возмущенные прохожие. Очевидцы просили отпустить мать с ребенком, а также требовали у полицейских предъявить документы.

«Какой позор!» — прокомментировала на видео с места происшествия одна из прохожих.

Ранее в Москве ввели новые правила для аренды электросамокатов. Они будут действовать в предстоящем прокатном сезоне.