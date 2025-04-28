В соборе Барнаула хотели устроить теракт. Подозреваемый — 21-летний таджик
Baza: 21-летнего таджика задержали за подготовку теракта в соборе Барнаула
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Силовики задержали 21-летнего гражданина Таджикистана, подозреваемого в подготовке теракта в соборе Барнаула. По версии правоохранителей, фигурант хотел поджечь церковь, сообщает Baza.
Подозреваемого зовут Пахлавон, он имеет вид на жительство в России. Мужчину задержали 23 апреля.
Следствие считает, что иностранец хотел поджечь Покровский кафедральный собор на улице Никитина в Барнауле.
Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Расследование продолжается.
Тем временем в СИЗО отправлен Игнат Кузин, признавшийся в убийстве генерал-лейтенанта Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика. Военачальник погиб 25 апреля при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе.