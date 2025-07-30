В Словении в ДТП с участием россиянина погибли пять иностранцев

В Словении произошло ДТП, в результате которого пострадали пять иностранных граждан, сообщает RT со ссылкой на STA.

По предварительной информации, водитель фургона столкнулся с грузовиком, за рулем которого находился россиянин.

В качестве причины произошедшего называют превышение скорости.

В результате аварии погибли пять человек. Один получил серьёзные травмы. О судьбе россиянина информация не уточняется.

Ранее массовая авария произошла на трассе в Подмосковье. Столкнулись фура, автобус и «Газель». На месте происшествия находились сотрудники полиции, пожарной, скорой помощи и службы спасения.