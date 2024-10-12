В Словении ликвидировали единственный филиал МГУ в ЕС

Единственный работающий в Европе филиал Московского государственного университета ликвидировали. Он работал в словенском городе Копер, рассказал РИА Новости ректор МГУ Виктор Садовничий.

Изначально открыть филиал у руководства Московского государственного университета просили представители европейской страны. Теперь по своей же инициативе власти Словении прекращают сотрудничать с вузом.

Недавно сотрудники МГУ получили письмо от университета-партнера о том, что отдел будет закрыт, отметил Садовничий.

Филиал МГУ в этой европейской стране заработал в 2017 году. Это произошло после того, как министр иностранных дел Словении заключил с ректором Московского государственного университета договор о создании отделения в стране. Оно работало на основе местного Приморского университета.

Ранее в институте стран Азии и Африки МГУ выявили случай кори. Студентов отправили на дистанционное обучение.