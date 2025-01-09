В Славянске-на-Кубани раздались взрывы

По словам местных жителей, взрывы начали греметь в небе около 1:30 мск. Сначала раздались два-три громких звука, а после небольшого перерыва они стали сильнее. По словам очевидцев, было слышно от 4 до 11 взрывов.

Также об этом сообщили и жители станиц Полтавская и Петровская.

Вечером 8 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли Белгородскую область. На этот раз обошлось без жертв, но нанесен материальный ущерб в виде разрушенных домов и подорванной автомобильной техники.