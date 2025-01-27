В СИЗО отправили сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» за поножовщину

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина отправили в СИЗО. Он, как считает следствие, мог напасть с ножом на человека, и теперь рискует сесть в тюрьму на срок до 10 лет, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Бурдина сразу после этого задержали. Затем мужчина поехал в психологический диспансер в Екатеринбурге для принудительного лечения.

Свердловский областной суд решил направить Бурдина в следственный изолятор до 11 февраля.

Артист состоял в «Смысловых галлюцинациях» до 1993 года. Он написал песню, ставшую хитом, — «Вечно молодой, вечно пьяный».

Ранее дорожный конфликт в Нижнем Новгороде перерос в поножовщину с пострадавшим.