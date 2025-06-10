В СИЗО на 2 месяца: в Кузбассе осудили экс-министра за получение взятки

Суд в Кемерове отправил бывшего министра в СИЗО на 2 месяца

Центральный районный суд Кемерова вынес меру пресечения обвиняемому в получении взятки бывшему министру здравоохранения Дмитрию Беглову: его отправили под стражу на 2 месяца до 7 августа 2025 года, сообщает Сiбдепо .

На прошлой неделе Беглов покинул пост министра, а правоохранители также арестовали директора медицинской компании, которого подозревают в даче взятки.

Ранее за получение незаконных средств задержали мэра Красноярска Владислава Логинова. Ведутся следственные мероприятия и обыски в здании администрации. Логинов занимал пост главы города с 2022 года.

Кроме того, в Москве завершили расследование дела о получении взятки двумя полицейскими. С февраля по июль 2022 года они незаконно легализовали около 2,5 тысяч мигрантов и получили от них 6 млн рублей. Их обвиняют по четырем статьям, на имущество подозреваемых наложили арест.